* Hören Sie nicht auf die Sirenengesänge* Alle Hoffnung ruht jetzt auf der Fed* Aber lassen Sie die Markttechnik nicht aus den Augen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wenn ein Theater die vereinbarten Leistungen nicht erbringen will

Liebe Leser,



an den Aktienmärkten haben sich die Kurse in den vergangenen zwei Wochen etwas erholt. Das ist ganz normal, denn der Markt war kurzfristig sehr stark überverkauft, eine kurze Gegenbewegung nach oben ist also nicht überraschend.



Die Dynamik und die Markttechnik dieses Kursanstiegs sind typisch für eine Bearmarketrally, das heißt für eine Gegenbewegung im Rahmen einer übergeordneten Baisse. Dieser Kursanstieg hat gereicht, um die stark überverkaufte Markttechnik abzubauen, und die kurzfristigen Sentimentindikatoren haben schon wieder Verkaufssignale geben.

