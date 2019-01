ETF sind grundsätzlich ein tolles Anlagevehikel, das vielen generell eher aufwandsscheuen Investoren viele Vorteile bieten. Mithilfe eines Passivfonds kann man als Investor breit diversifiziert, oftmals transparent und in der Regel sehr preisgünstig in viele, viele verschiedene Aktien investieren. Dieser interessante Mix gefällt nicht umsonst vielen Investoren. Nichtsdestoweniger scheinen viele Anleger die erfolgsbringende Vorgehensweise beim Investieren mithilfe von ETF nicht in Gänze zu verstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...