Nordex konnte zuletzt bekanntlich einige Großaufträge melden. Es sieht so aus, als ob die Durststrecke in Bezug auf neue Aufträge, die das Unternehmen 2017 hatte, nun überstanden ist. Gilt das nur für Nordex oder auch für weitere Unternehmen der Branche? Dazu der Blick auf die aktuellen Zahlen des Konkurrenten Senvion. Senvion teilte am 10. Januar mit, dass sich der Auftragseingang insbesondere im 4. Quartal 2018 sehr stark entwickelt hat. Im 4. Quartal 2018 sollen neue Aufträge im Volumen von ... (Peter Niedermeyer)

