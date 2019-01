Der Luxusuhrenbranche ging es lange sehr gut. Davon profitierten auch die Messen in Basel und die nun beginnende in Genf. 2019 werden viele Marken fehlen oder das letzte Mal dabei sein. Das Problem ist das Prinzip Messe.

Es scheint bei vielen Messen dazuzugehören, das wichtige Marken für die jeweilige Branche fehlen. Apple stellte lange vor dem Ende der Cebit dort das letzte Mal 1999 aus. Ähnliches bahnt sich nun auf den führenden Messen für Luxusuhren an, von denen am 14. Januar der Salon International Haute Horologerie (SIHH) in Genf beginnt.

Der SIHH ist im wesentlichen die Hausmesse des Luxuskonzerns Richemont. Dessen Marken wie A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Cartier oder Piaget stellen dort ebenso ihre Neuigkeiten den Juwelieren vor wie unabhängige Häuser: etwa seit 2018 erstmals Hermès oder die in Privatbesitz befindliche Manufaktur Audemars Piguet.

Die in Le Brassus produzierende Marke wird nun letztmals ihre sportlichen Männeruhren und ihre mit Juwelen bestückten Damenmodelle den Händlern vorstellen. Vorstandschef François-Henry Bennahmias erklärte in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, dass die Marke immer weniger mit Händlern zusammenarbeite. Dazu passt, dass Audemars Piguet selbst in den Online-Handel mit gebrauchten Uhren der eigenen Marke einsteigt.

Der Draht zum Kunden - immer häufiger suchen die Hersteller ihn direkt ohne den Umweg über Messen oder Medien. Eigene Accounts auf den relevanten Social-Media-Plattformen gehören ebenso dazu wie Einladungen der Händler zu kleinen und meist exklusiven Präsentationen.

Das spüren auch der SIHH und 2019 vor allem die im März stattfindende Baselworld. Der ist mit der Absage der Swatchgroup und ihren 15 Marken nicht nur ein großer Kunde abhanden gekommen, es wird auch ein veritables Loch in der Mitte der Halle entstehen. Das lässt sich so leicht nicht füllen in einer Messe mit aufwändigen Bauten der Marken.

Entsprechend nähern sich die beiden Betreiber an. 2019 wird das letzte Mal sein, dass Juweliere aus Asien zunächst im Januar nach Genf jetten, um nur wenige Wochen später erneut den Interkontinentalflug für die Baselworld anzutreten. Die beiden Termine der Messen werden so koordiniert, dass im April beide Messen in einem Rutsch besucht werden können. Dazu trafen beide Messeveranstalter eine Vereinbarung ...

