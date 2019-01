Das Onlineprogramm bietet Gutschriften oder Bargeld für gebrauchte

Interessierte Besitzer von Luxusuhren in Kanada können sich den

Verkauf- oder Handelsprozess an einem Birks-Standort vor Ort von

einem Vertreter erläutern lassen. Dann erhalten die Kunden ein

Angebot von Crown & Caliber und können Bargeld oder eine

Birks-Gutschrift erhalten. Die Kunden, die sich für eine Gutschrift

für ein Birks-Geschäft entscheiden, erhalten eine Gutschriftkarte in

Höhe des kanadischen Handelswertes sowie weitere 20 % Rabatt, die für

alle lokal verkauften Produkte in allen Einzelhandelsgeschäften des

Unternehmens gelten.



"Mit dem Inzahlungnahmeprogramm können Eigentümer von Luxusuhren

den Gegenwert in einer von Ihnen gewählten Form der Kompensation

erhalten", erklärt Hamilton Powell, Gründer und Geschäftsführer von

Crown & Caliber. "Den Verkäufern werden faire Marktpreise geboten,

die absolut transparent, zuverlässig und genau sind. Sie basieren auf

Tausenden echter Verkäufe und Listenpreisen unseres erfahrenen Teams

und dem hoch qualifizierten Service, auf den unser

Einzelhandelspartner Birks direkt zugreifen kann."



Bei einer zuvor von Crown & Caliber durchgeführten Umfrage unter

Verkäufern zeigte sich, dass die Mehrheit der Käufer eine Gutschrift

oder ein Zertifikat für einen renommierten Händler einem

Bargeldangebot vorziehen. Die Umfrageergebnisse und dieses

einzigartige Programm decken einen neuen Trend auf, in dem der

stationäre Einzelhandel mit Online-Plattformen zusammenarbeitet, um

mehr Kunden in die lokalen Geschäfte zu ziehen.



"Wir freuen uns, dass wir das Crown & Caliber-Programm in

Birks-Geschäften in ganz Kanada eingeführt haben", erklärt



Jean-Christophe Bédos, Präsident und Geschäftsführer der

Birks-Gruppe. "Wir glauben, dass unsere Kunden, die ihre

Luxuszeitmesser verkaufen oder Handel damit treiben möchten, mit

diesem zertifizierten Prozess unvergleichliche Erfahrungen machen

werden."



Hierbei geht es z. B. um Luxusuhren der folgenden Marken: Rolex,

OMEGA, TAG Heuer, Breitling, Cartier, Panerai, IWC und Patek

Philippe.



Informationen zu Crown & Caliber



Crown & Caliber wurde 2013 als reiner Online-Marktplatz für

gebrauchte Luxusuhren wie z. B. der Marken Rolex, Omega, Breitling,

Panerai, Patek Philippe, TAG Heuer und zahlreiche andere gegründet.

Das Unternehmen möchte den Kunden eine bessere Möglichkeit bieten,

eine gebrauchte Luxusuhr zu kaufen, zu verkaufen oder Handel damit zu

treiben. Crown & Caliber ist bekannt für seinen ultimativen

Kundendienst und die umfassende Branchenkenntnis. Weitere

Informationen zu Birks Group Inc.



Die Birks-Gruppe unterhält 26 Maison Birks-Geschäfte in den

meisten Großstädten in Kanada, ein Einzelhandelsgeschäft unter der

Marke "Brinkhaus" in Calgary sowie zwei Einzelhandelsgeschäfte unter

den Marken "Graff" und "Patek Philippe" in Vancouver. Die Marke

"Birks" steht für eine führende edle Schmuck-, Uhren- und

Geschenkmarke, die in allen Maison Birks-Geschäften, bei Mappin &

Webb und Goldsmiths in Großbritannien sowie in weiteren

Luxusschmuckgeschäften in Nordamerika erhältlich ist. Birks wurde

1879 gegründet und hat sich zur führenden Luxusmarke in Kanada

entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Birks-Website

unter www.birks.com



