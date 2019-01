In einem verrückten 2. Saisonrennen der Formel E in Marrakesch sicherte sich der Belgier Jerome D'Ambrosio von Mahindra den Sieg vor den beiden Envision Virgin Racing Teamkollegen Robin Frijns und Sam Bird. Zwei von vier deutschen Fahrern landeten letztlich in den Top 10. Tiefe Trauer dagegen bei BMW i Andretti nach einem verschenkten Doppelsieg. 9:30 Minuten vor Ende bekämpften sich beide BMW-Piloten ...

