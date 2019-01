Berlin (ots) - Der Bioboom in Deutschland geht weiter. Die Biobranche rechnet auch für das abgelaufene Jahr 2018 mit einem kräftigen Umsatzwachstum, sagte der Vorsitzende des Bundes Ökologische Landwirtschaft (BÖLW), Felix Prinz zu Löwenstein, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). 2017 war der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln um sechs Prozent gewachsen und hatte erstmals die Zehn-Milliarden-Euro-Marke geknackt. "Wir haben noch keine Zahlen für das vergangene Jahr, aber ich rechne mit einer ähnlichen Entwicklung", sagte Löwenstein.



Das Interesse, konventioneller Betriebe, auf Ökolandbau umzustellen, sei ungebrochen. "Die Nachfrage nach entsprechenden Beratungen ist enorm", so Löwenstein. Nun drohe aber das Geld auszugehen, mit dem die Bundesländer die Umstellung flankieren. "Wir wissen aus mehreren Bundesländern, dass sich die Kassen wegen der großen Umstellungs-Nachfrage leeren", warnte Löwenstein.



Der BÖLW-Chef sieht Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in der Verantwortung. "Wenn die Bundesregierung das Ziel, 20 Prozent Ökolandbau bis 2030 zu erreichen, ernst meint, dann muss sie sukzessive stärker in diesen Bereich investieren. Bundesministerin Klöckner muss dafür sorgen, dass das rechtzeitig gemacht wird!", sagte Löwenstein.



Das Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ felix-prinz-zu-loewenstein-auch-grosse-bio-betriebe-sind-bio/23860194 .html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon 030-29021-14602



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de