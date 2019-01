Widerstände am Aktienmarkt: DAX 11000 und Dow 24000

Der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) konnte erneut eine positive Woche abschliessen. Dabei standen drei positive Handelstage zwei negativen Handelstagen gegenüber - in Summe mit einem Kursplus von 1,11 Prozent. Unter abnehmender Dynamik an den einzelnen Tagen war es insgesamt im Vergleich zu den vergangenen Wochen ruhiger. Zum Vergleich: Am 4. Januar bewegten wir uns noch um 302 Punkte im Tagesverlauf, der volatilste Tag der der Vorwoche hatte jedoch nur 160 Punkte Schwankung. Mit der Volatilität ging auch das Volumen wieder zurück, welches am Aktienmarkt umgesetzt wurde. Eine Beruhigung also auf breiter Basis, die vielleicht nur ein Zwischenspiel darstellt.

So startete die Handelswoche erst einmal mit einer Konsolidierung. Auf diese Möglichkeit hatte ich in der Vorwochenanalyse mit diesem Chartbild hingewiesen:

Das Tief wurde mit 10.681 Punkten etwas unterschritten, konnte dann aber wieder als Einstiegsmarke für den Gesamtmarkt interpretiert werden. Denn bereits am Dienstag war das ursprüngliche Kursniveau der Wocheneröffnung wieder erreicht und damit die Konsolidierung beendet:

Es folgte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und damit die Annäherung an den ebenfalls skizzierten Widerstand. Er befindet sich bei rund 10.980 Punkten und steht damit kurz vor der psychologischen Marke von 11.000 Punkten. Bezogen auf die Vorwochenanalyse war dies das nächste DAX-Ziel im Chartbild:

Aus diesem Chartbild ergibt sich weiter, dass ein Überschreiten der 10.840 weiteres Kurspotenzial bis zur 10.980 und damit sehr nahe an die psychologisch runde Marke von 11.000 Punkten auslösen könnte.

Am Donnerstagabend (außerbörsliche Kursstellung bei XTB) und Freitagmorgen konnten wir noch einmal der Marke sehr nahe kommen, ohne sie zu überspringen:

Die Kraft der Bullen reichte jedoch nicht für ein großes Kaufsignal, so dass wir im Handelsverlauf des freitags dann noch einmal deutlicher zurückfielen. Zeitgleich konnte die Wall Street an ihren Wochenhochs schliessen und steht damit beim populären Dow Jones an einer ähnlich runden 1.000er-Marke, wie folgender Tageschart zeigt:

Den vollständigen Artikel lesen ...