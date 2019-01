Unterföhring (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



ProSieben/ProSieben MAXX und der Deutsche Fußball-Bund werden Partner und möchten Sie über die Details der künftigen Zusammenarbeit informieren.



Deshalb laden wir Sie im Anschluss an den Telekom Cup 2019 herzlich ein zur Pressekonferenz



am Sonntag, 13. Januar 2019,



um 18:00 Uhr im PK-Raum der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.



Teilnehmer:



Reinhard Grindel, DFB-Präsident Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben/ProSieben MAXX Stefan Kuntz, Europameister 1996 Alexander Rösner, "ran"-Sportchef Christian Düren, Moderator



Sie können die Pressekonferenz live auf www.ran.de verfolgen.



