Unterföhring (ots) - Das gab es noch nie: Der Münchner TV-Sender ProSieben wird 2019 das erste Fußball-Länderspiel in seiner Geschichte zeigen. Möglich macht dies ein umfangreicher Rechte-Deal zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den TV-Sendern ProSieben und ProSieben MAXX. Die beiden Sender werden in den nächsten vier Jahren die Qualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Europameisterschaften 2021 und 2023 zeigen. Der Anpfiff zur neuen Zusammenarbeit ist am 26. März 2019. Dann treffen die U21-Teams von Deutschland und England zum letzten Test vor der EM 2019 aufeinander - live auf ProSieben MAXX.



Im Herbst beginnt die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2021. Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt in der Gruppe 9 mit Belgien, Wales, Bosnien und Herzegowina und Moldawien. Insgesamt umfasst das Rechte-Paket mindestens 35 Länderspiele bis zum Sommer 2023.



DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Ich freue mich über die Zusammenarbeit unserer Juniorenteams mit ProSieben und ProSieben MAXX. Unsere jungen Nationalspieler haben es verdient, sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Das wird durch die Live- Übertragungen gewährleistet. So bekommen unsere Fußballfans ein gutes Bild, wie viele Talente wir in Deutschland haben und wie sie beim DFB gefördert und weiterentwickelt werden."



Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben/ProSieben MAXX: "Die Kooperation mit dem DFB ist ein Meilenstein für ProSieben und ProSieben MAXX. Zum ersten Mal sichern wir uns langfristige Fußballrechte. Mit der NFL haben wir auf unseren beiden Sendern gezeigt, wie wir Sport modern und lässig übertragen. Das wollen wir jetzt mit der deutschen U21- Nationalmannschaft ähnlich machen. Die jungen (TV-)Wilden freuen sich sehr auf die jungen (Fußball-)Wilden."



U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz: "Ich finde das eine richtig coole Sache, da mir 'ran' mit seinen Fußballübertragungen aus der Vergangenheit persönlich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Außerdem habe ich bei den gemeinsamen Gesprächen gemerkt, dass alle richtig Lust auf dieses Projekt haben."



"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "In der U21-Nationalmannschaft spielen die Fußball- Nationalspieler von morgen, die ein großes Ziel haben: Für Deutschland 2024 den EM-Titel im eigenen Land holen. 'ran' wird diesen Weg mit seinem vor allem in der jungen Zielgruppe bewährten crossmedialen Konzept begleiten. Wir geben dem deutschen Fußball-Nachwuchs mit unseren Übertragungen starke Plattformen, um noch mehr auf sich aufmerksam zu machen."



