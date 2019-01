Straubing (ots) - Abwarten und Ausdiskutieren reicht eben nicht mehr. Partei und Wählerschaft erwarten von AKK klaren Führungswillen und Hinweise, in welche Richtung sie das Land voranbringen und gegebenenfalls verändern will. Denn das historisch gewachsene Vertrauen vieler Bürger, die CDU werde es bei einer Kanzlerschaft schon richten, ist spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 vorbei. Merkels Entscheidung, Hunderttausende quasi über Nacht ins Land zu holen, mag in der damaligen Situation gut begründet gewesen sein; heute aber zeigen sich tiefe Risse und negative Nebenwirkungen, für die nicht zuletzt die CDU als seinerzeitige Kanzlerpartei von den Wählern politisch verantwortlich gemacht wird.



