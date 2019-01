"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Brexit:

"(...) Die Gegner eines Chaos-Brexits sind (...) selbst ein chaotischer Haufen, der sein Gewicht nicht konstruktiv in die parlamentarische Waagschale legt. Britanniens Freunde in der EU wären deshalb schlecht beraten, in der Hoffnung auf eine Absage des Brexits ein Scheitern von May herbeizusehnen. Denn die Premierministerin hat recht: Der Ausgang des Referendums vor zweieinhalb Jahren war zwar knapp, aber eindeutig. Es verschafften sich Bürger Gehör, die sich lange vernachlässigt fühlten. Dass das "Establishment" damals an der Aufgabe scheiterte, den Bürgern die Folgen eines Brexits realistisch auszumalen, gibt den Volksvertretern nicht heute das Recht, die demokratischen Spielregeln zu missachten und das Votum zu ignorieren. Vielmehr stehen die Politiker in der Pflicht, die beste Lösung zu finden - gemeinsam."/be/DP/nas

