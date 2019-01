Die Tat erschüttert ganz Polen. Ein Mann stürmt auf die Bühne einer Benefizveranstaltung und sticht den Bürgermeister von Danzig nieder.

Ein Messerangreifer hat den Bürgermeister von Danzig auf offener Bühne niedergestochen. Pawel Adamowicz sei in ernstem Zustand, teilte der polnische Präsident Andrzej Duda mit. Doch gebe es Hoffnung. Der mutmaßliche Täter wurde umgehend festgenommen. Er soll aus Rache gehandelt haben. Die Tat löste weit über Danzig hinaus Entsetzen unter Politikern aus.

Adamowicz nahm am Sonntag an einer Spendenveranstaltung teil, als ein Mann plötzlich auf die Bühne stürmte und mit einem Messer auf ihn einstach. Der Bürgermeister hielt sich den Bauch und sackte vor dem Publikum zusammen. Präsident Duda sagte, er sei informiert worden, dass Ärzte den Herzschlag des schwer verletzten Adamowicz wieder in Gang gebracht hätten. Sein Zustand sei "sehr heikel". Duda rief die Bürger zum Gebet für den Bürgermeister auf.

Radio Danzig meldete, Adamowicz sei bei der Messerattacke in der Herzgegend getroffen worden. Das Blatt Rzeczpospolita beschrieb seinen Zustand unter Berufung ...

