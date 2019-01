Energiedienst Holding AG: Dr. Eric Peytremann kandiert nicht wieder für den Verwaltungsrat EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Energiedienst Holding AG: Dr. Eric Peytremann kandiert nicht wieder für den Verwaltungsrat 14.01.2019 / 06:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 62 869 -2222 www.energiedienst.ch 14. Januar 2019 Ad hoc-Mitteilung/Pressemitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Dr. Eric Peytremann kandiert nicht wieder für den Verwaltungsrat Laufenburg. Dr. Eric Peytremann (Jahrgang 1940) wird an der 111. ordentlichen Generalversammlung am 29. März 2019 nicht erneut als Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG kandidieren. Die Services Industriels de Genève (SIG) beabsichtigt, dem Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG vorzuschlagen, Pierre Kunz als seinen Nachfolger zu nominieren. Die Wahl zum Verwaltungsrat würde bei der Generalversammlung am 29. März 2019 erfolgen. Pierre Kunz ist Jahrgang 1943 und Mitglied des Verwaltungsrats der SIG. Er vertritt dort den Grossen Rat des Kantons Genf. Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81, info@energiedienst.ch, www.energiedienst.ch, ISIN: CH 001 573 870 8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CBHDSTLECY Dokumenttitel: ad hoc EDH Personalie Peytremann Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 765555 14.01.2019 CET/CEST ISIN CH0039651184 AXC0031 2019-01-14/06:25