Die US-Bank Citigroup sowie der Autozulieferer Continental legen Zahlen vor. Die Detroiter Autoshow öffnet, doch die Stimmung in der Autobranche ist gedämpft.

Kann das deutsche Börsenbarometer am heutigen Montag die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten knacken? Zum Börsenstart vermutlich nicht, denn auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vorbörslich bei 11.820 Punkten und damit deutlich unter dem Schlusskurs der Vorwoche. Am Freitag ging der Dax mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 10 887 Zählern aus dem Handel. Im Fokus stehen heute zwei wichtige Branchen: Die Automobilbranche aufgrund der Detroiter Motorshow und die Finanzwerte, weil die Citigroup als erste US-Bank Zahlen vorlegt.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Aktienmärkte haben die letzte Handelswoche weitgehend stabil beendet. Der andauernde Regierungsstillstand in den USA hatte die Kurse etwas belastet. Ein heftiger Haushaltsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten legt seit nunmehr fast drei Wochen Teile der Administration lahm. Bislang ist keine Einigung in Sicht. Auch eine Lösung im Handelsstreit mit China lässt auf sich warten.

Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 23.995,95 Punkten, nachdem er am Vortag erstmals seit rund drei Wochen die Marke von 24.000 Punkten knapp übersprungen hatte. Auf Wochensicht ergab sich für den US-Leitindex ein Gewinn von fast zweieinhalb Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,01 Prozent auf 2596,26 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,30 Prozent auf 6601,39 Punkte.

2 - Die Detroiter Autoshow läutet das Verkaufsjahr der Autobranche ein

Das große Schaulaufen, bei dem sich die Hersteller sonst mit aufwendigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...