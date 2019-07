Nach neuen Index-Rekorden an der Wall Street dürfte es zum Ende einer hierzulande bislang durchwachsenen Woche am deutschen Aktienmarkt nochmal aufwärts gehen. Der DAX wurde nach der freundlichen Tendenz an der Wall Street vor Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher taxiert bei 12.384 Punkten. In der Vorwoche hatte der DAX bei 12.656 Punkten den höchsten Verlaufsstand seit August vergangenen Jahres erreicht. In der laufenden Woche fiel er dann bis auf 12.307 Punkte zurück. In der Vorwoche hatte der ...

