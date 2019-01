The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2BN9R0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4UE3 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0313307003 BANKIA 14-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US89236TBB08 TOYOTA MOTOR CRD 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TBC80 TOYOTA MOTOR CRED 2019FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US961214CF89 WESTPAC BKG 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1333213657 KRED.F.WIED.16/19 MTN RB BD01 BON BRL N

CA D8B1 XFRA DE000ADCB011 DRIVER+BENGSCH GEN./2027 BD03 BON EUR N