The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQK49 IN.BK.BERLIN IS S.200 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XJ2 LB.HESS.THR.CARRARA01A/19 BD00 BON USD N

CA XFRA PTOTEXOE0024 PORTUGAL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA US10373QAV23 BP CAP.MK.AM 18-27 BD00 BON USD N

CA XFRA US165167CU93 CHESAPEAKE EN. 2025 BD00 BON USD N

CA XFRA US165167CZ80 CHESAPEAKE EN. 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA US23355LAC00 DXC TECHNOLOGY 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US4581X0DF28 I.A.D. 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US571748BF82 MARSH+MCLENN 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US571748BG65 MARSH+MCLENN 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US571748BH49 MARSH+MCLENN 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US571748BJ05 MARSH+MCLENN 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US571748BK77 MARSH+MCLENN 19/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US900123CT57 TUERKEI 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1936100483 ISRAEL 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936101291 ISRAEL 19/49 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936208252 FRESENIUS SE MTN 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936208419 FRESENIUS SE MTN 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936209490 ALBERTA 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA 8BV XFRA CA1013981057 BOUGAINVILLE VENT. EQ00 EQU EUR N

CA 75M XFRA CA9442041062 WAYLAND GRP CORP. EQ00 EQU EUR N

CA IC1H XFRA GB00BHJYC057 INTERCONT.H.LS-,208521303 EQ00 EQU EUR N

CA 3I5 XFRA US35905A1097 FRONTDOOR INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2WGA XFRA US9810641087 WOORI FIN. GRP SP.ADR/3 EQ00 EQU EUR N