FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FGUK XFRA DE0009763342 VE-RI LISTED INFRASTR. R 0.130 EUR

ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.350 EUR

OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.470 EUR

FGUE XFRA DE0009763276 VE-RI LIST.REAL ESTATE R 0.160 EUR

FGUP XFRA DE0009763235 VERI MULTI ASSET ALLOC.R 0.900 EUR

FGUC XFRA DE0009763201 VE-RI EQUITIES EUROPE R 0.520 EUR

OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 1.700 EUR

OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 1.010 EUR

OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 2.110 EUR

ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.290 EUR

FGUH XFRA DE0005561658 VERI ETF-ALLOCAT.DYNAM.R 0.130 EUR

K1A1 XFRA AT0000754668 KEPLER LIQUID A 0.100 EUR

UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.410 EUR

FGUQ XFRA DE0005561674 VERI ETF-DACHFONDS P 0.090 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.388 EUR

1US XFRA US91731KAA88 USB CAP. CAP ITS

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.304 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.165 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.087 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.870 EUR

FGUV XFRA DE000A0MKQK7 ETF-PORTFOLIO GLOBAL 0.110 EUR

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 3.500 EUR

AI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.510 EUR

EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.082 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.175 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.382 EUR

EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.021 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.055 EUR

SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.440 EUR

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.050 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.123 EUR

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.029 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.205 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.102 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.200 EUR