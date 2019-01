FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DX29 XFRA LU0412624271 XTR.MSCI PAN-EURO 1C

VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1

ISH2 XFRA DE000A0EPUH1 INTERSHOP COMM.

6AO XFRA US03835C1080 APPTIO INC. CL.A DL-,0001

45I XFRA US45321L1008 IMPERVA INC. DL -,0001

A6X XFRA SE0005250719 AXICHEM AB A

XFRA CA5667241007 MARICANN GROUP INC.