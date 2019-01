Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hochtief von 173 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem ordentlichen Anstieg der deutschen Infrastrukturausgaben zwischen 2016 und 2018 dürfte sich das Marktwachstum in den drei Folgejahren verlangsamen, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hochtief-Aktie favorisiere er indes wegen des stärkeren Engagements des Baukonzerns in schneller wachsenden Auslandsmärkten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006070006

AXC0056 2019-01-14/07:51