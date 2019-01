Was passiert ist Die Aktie der Cronos Group (WKN:A2DMQY) stieg im Dezember um 13,6 %, laut S&P Global Market Intelligence. Damit stieg der Kurszuwachs des kanadischen Marihuana-Anbauers im Jahr 2018 auf 34,4 %. (Was 2019 betrifft, begann die Cronos-Aktie das Jahr stark, da sie in der vergangenen verkürzten Handelswoche 13,1 % einbrachte.) Zum Vergleich, die Aktien der wichtigsten Konkurrenten von Cronos - Canopy Growth, Tilray, Aurora Cannabis und Aphria - verzeichneten im vergangenen Monat zweistellige ...

