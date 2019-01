IRW-PRESS: Spacefy Inc.: Spacefy ernennt ehemalige eBay-Führungskraft zum CEO

Spacefy ernennt ehemalige eBay-Führungskraft zum CEO

Veteran im Bereich der Online-Marktplätze schließt sich Spacefy an, um das Unternehmen beim Aufbau seiner auf die Kreativbranche ausgerichteten Community und Plattform zu unterstützen.

TORONTO, 14. Januar 2019 - Spacefy (CSE: SPFY), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, gab heute bekannt, dass Russ Patterson, eine ehemalige eBay-Führungskraft, mit sofortiger Wirkung als Chief Executive Officer in das Unternehmen eintritt.

Ich freue mich ungemein, dass wir mit Russ Patterson als neu ernanntem Chief Executive Officer die nächste Wachstumsphase des Unternehmens in Angriff nehmen können, sagte Brad Scharfe, Chairman des Board of Directors von Spacefy. Russ bringt umfassende Erfahrungen mit in das Unternehmen und wir blicken der Zukunft unter seiner Führung mit noch mehr Zuversicht entgegen. Die Nutzung von Russ tiefgehender Erfahrung mit Marktplätzen wird für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert sein.

Russ bringt mehr als 24 Jahre Erfahrung im E-Commerce mit zu Spacefy, wovon er 15 in einer Reihe von Führungs-, Produktmanagement- und Geschäftsmanagementpositionen bei eBay Inc., unter anderem als COO und Country Co-Manager für eBay Canada, verbrachte. Zuletzt war Russ ein Jahr lang als Vice President und Chief Technology Officer von HomeX, einem Start-up-Unternehmen für häusliche Dienstleistungen (Home Services) mit Sitz in Chicago, das er 2017 mitbegründete, tätig.

Der Umfang und die Qualität der auf Spacefy verfügbaren ausgewählten Räumlichkeiten ist erstaunlich, meinte Patterson. In der nächsten Phase für unseren Marktplatz werden wir eine Community rund um diesen Bestand aufbauen, angefangen in den Branchen und Regionen, in denen wir bislang organisch Fuß gefasst haben. Ich freue mich sehr darauf, dieses Team zu leiten, um unserem Ziel nachzugehen, uns in diesem wachstumsstarken Bereich der Sharing Economy zu einem Branchenführer zu entwickeln.

Darüber hinaus möchte ich Judeh Siwady für seine bisherige Führung und Leitung als Gründer und Chief Executive Officer danken, sagte Scharfe. Es freut mich sehr, dass Judeh uns als eine Führungskraft erhalten bleibt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Vor seiner Tätigkeit bei Spacefy bekleidete Herr Sidwady leitende Management- und Analystenpositionen im IPTV-Medienbereich, unter anderem den Posten als General Manager für einen internationalen kostenpflichtigen Video-Streaming-Service, den er unter dem Dach von NeuLion Inc. als eine Geschäftseinheit aufgebaut hat.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

