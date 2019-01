Die Aktie von Big Blue IBM konnte sich in den letzten Monaten dem Druck der Börsen nicht entgegenstellen und verlor gehörig an Wert. Alleine von Oktober bis zum Tief im Dezember gab die Aktie zwischenzeitlich über 30 Prozent nach. Seit einigen Tagen geht es aber wieder steil nach oben, was die Aktie der allgemeinen Erholung der Wall Street zu verdanken hat.

