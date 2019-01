Gleich dreifach: Erstens vom Ergebnis her, zweitens vom Image her, also der Marktstellung, und drittens vom Großaktionär her. Die Chinesen halten 83 % an KUKA, haben aber in Augsburg so gut wie nichts zu sagen. Mit dem schlechten Ergebnis von KUKA müssen Sie sich entscheiden, wie Sie sich positionieren. Auf ein Comeback zu hoffen greift zu kurz.



Die Wette gilt: Die Chinesen werden ihre sehr hohe Beteiligung zu reduzieren versuchen und suchen dafür eien Partner. Diskret, aber chinesisch.



KUKA, der seit zwei Jahren in chinesischer Hand ist, kämpft mit Umsatz- und Gewinneinbrüchen. Im letzten Jahr befand man sich auf Talfahrt und die Ziele für das kommende Jahr sind inzwischen nicht mehr realistisch. Mit einem Sparprogramm will KUKA bis 2021 mehr als 300 Mio. Euro herausholen, unter anderem durch den Abbau von Arbeitsplätzen. Schuld ist der schwächelnde Automobilmarkt in China...



