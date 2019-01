Die Privatbank Berenberg hat Engie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 15,50 auf 15,00 Euro gesenkt. Der Energieversorger dürfte eine Dekade rückläufiger Gewinne beenden und das Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2022 um 60 Prozent steigern, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen lägen ebenso über den Konsensprognosen wie die für die Dividende./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

