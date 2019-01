Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich Insurance Group vor den Jahreszahlen des Versicherers von 311 auf 310 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell an die jüngsten Marktbewegungen und unternehmensspezifische Faktoren angepasst, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Prognose für das operative Ergebnis im zweiten Halbjahr habe sich dadurch nur minimal geändert./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 18:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-14/08:29

ISIN: CH0011075394