Der Ex-Nissan-Chef sitzt seit Ende November in Untersuchungshaft in Japan. Seitdem hätte Gewicht verloren. Die Haftbedingungen seien Schuld.

Die Frau des ehemaligen Nissan-Chefs Carlos Ghosn klagt über dessen Haftbedingungen in Japan. In einem Reuters vorliegenden neunseitigen Brief an den Chef der örtlichen Organisation der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch kritisiert sie dessen "harte Behandlung". Sie bat um eine Untersuchung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...