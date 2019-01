Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Total SA von 62 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des hohen Fördervolumens in den USA bei einer gleichzeitig unsicheren Nachfrage habe er seine Schätzungen für die Rohölpreise gesenkt, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der großen Ölkonzerne seien aber attraktiv bewertet. Total sollte beim operativen Cashflow von 2019 bis 2020 das beste Wachstum verzeichnen und bleibe einer seiner bevorzugten Titel./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-14/08:54

ISIN: FR0000120271