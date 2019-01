Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell von 2840 auf 2640 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des hohen Fördervolumens in den USA bei einer gleichzeitig unsicheren Nachfrage habe er seine Schätzungen für die Rohölpreise gesenkt, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der großen Ölkonzerne seien aber attraktiv bewertet. Shell müsse indes binnen zwei Jahren über 20 Milliarden US-Dollar aufwenden, um das Ziel für sein langfristiges Aktienrückkaufprogramm zu erreichen - dies begrenze die finanzielle Flexibilität des Unternehmens im Vergleich zu Konkurrenten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-01-14/08:56

ISIN: GB00B03MLX29