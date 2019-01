Die Aktie von Dialog Semiconductor fällt heute um fast 5% in den Keller, bleibt aber dennoch im langfristigen Aufwärtstrend (GD 200 aktuell bei 18,97 Euro). Der Chipentwickler hat im vierten Quartal das untere Ende seiner Umsatzprognose erreicht: Die Erlöse lagen bei 431 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag anhand vorläufiger Berechnungen in London mitteilte....

Den vollständigen Artikel lesen ...