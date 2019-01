FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hält trotz des widrigen Branchenumfeldes an dem geplanten Teilbörsengang der Antriebssparte ab Mitte diesen Jahres fest. Der Konzern arbeite "mit voller Kraft daran", wird CEO Elmar Degenhart in der Mitteilung zu den Eckdaten 2018 zitiert. Die rechtliche Verselbständigung der Divison Powertrain sei zum Jahresstart vollzogen worden. Den neuen Namen des Bereichs will der Hannoveraner Konzern "in Kürze" bekanntgeben.

Die Neuaufstellung sieht die Bildung einer Holding-Struktur der Continental AG unter der neuen Dachmarke Continental Group vor, die von drei geschäftlichen Säulen getragen werden soll. Dazu zählen Continental Rubber, Continental Automotive und Powertrain. Die Berichtsstruktur und die neuen Bezeichnungen will der Konzern ab kommendem Gesamtjahr anwenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 02:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.