Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt strategische Produkteinführung in der Getränkebranche bekannt DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt strategische Produkteinführung in der Getränkebranche bekannt 14.01.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. gibt strategische Produkteinführung in der Getränkebranche bekannt Mit der Markteinführung von einem Energy-Shot, einem Sleep-Shot und einem Calming-Shot ist Chemesis eines der ersten Unternehmen, das in Puerto Rico Getränkeprodukte herstellen und vertreiben wird. Vancouver, British Columbia. 14. Januar 2019 - Chemesis International Inc.; (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt durch ihre Tochtergesellschaft Natural Ventures den Start ihrer Getränkesparte in Puerto Rico bekannt. Natural Ventures ist ein vollständig integriertes medizinisches Cannabis-Unternehmen mit 100.000 Quadratfuß Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Herstellungs- und Extraktionsfläche. Natural Ventures beliefert zurzeit ungefähr 90 % der Apotheken in Puerto Rico. Die anfängliche Markteinführung dieser Produkte mit völlig natürlichen Inhaltsstoffen wird einen Energy-Shot (Energie-Shot), einen Sleep-Shot (Schlaf-Shot) und einen Calming-Shot (Beruhigungs-Shot) einschließen. Nach der ersten Auslieferung an ausgewählte Apotheken in dieser Woche erwartet das Unternehmen, dass diese Produkte innerhalb der nächsten 30 Tage in seinem gesamten Apothekennetz in Puerto Rico verfügbar sein werden. Hinsichtlich der Markteinführung des Energie-Shot sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis: "Dieses Produkt ist eine spezielle Mischung der besten puerto-ricanischen Kaffeebohnen und lokal produziertem Honig. Natural Ventures schafft mit der Markteinführung unseres Café Energie-Shot eine ganz natürliche Alternative für Konsumenten, die den ganzen Tag über Energie benötigen. Unser Herstellungsverfahren beeinträchtigt nicht den therapeutischen Nutzen von Cannabis und den köstlichen Geschmack der besten Kaffeebohnen Puerto Ricos. Wir erwarten eine beachtliche Nachfrage nach diesem Produkt." Puerto Ricos Gesundheitsbehörde implementierte vor Kurzem eine neue Online-Gesundheitsplattform, die es Patienten erlaubt, eine schnelle und passende Genehmigung für die Verwendung von Cannabisprodukten zu erhalten, was dem Unternehmen ermöglicht, seine Präsenz auf der Insel weiter auszudehnen und die Produkte auf diesen aufstrebenden Markt zu bringen. "Das Unternehmen führt weiterhin Neuerungen ein, da die Verbraucher nach neuen und alternativen Methoden suchen, Cannabisprodukte zu konsumieren," fügte Montero hinzu. "Wir sind mit den Rezepturen und der Fähigkeit des Teams, lokal produzierte Zutaten hinzuzufügen, sehr zufrieden. Diese Produkte werden auf eine große Verbrauchergemeine zugeschnitten und sie sind nur eine Auswahl aus vielen neuen und aufregenden Produkten, die wir entwickeln und den Verbrauchern auf der Insel anbieten werden." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 14.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 765591 14.01.2019 ISIN CA1635991039 AXC0078 2019-01-14/09:10