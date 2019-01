FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von einem zunehmend schwierigen Geschäftsumfeld in der Autobranche hat Continental auch im Schlussquartal weniger verdient. Den vorläufigen Eckdaten zufolge sank das bereinigte operative Ergebnis auf rund 1,1 Milliarden von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag mit etwa 11,25 Milliarden knapp unter dem Vorjahreswert von 11,28 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank entsprechend auf 9,7 nach 11,7 Prozent.

Zwar sei der Absatz mit Winterreifen stark und die Marktentwicklung im nicht auf den Fahrzeugbau bezogenen Industriegeschäft in den drei Monaten positiv gewesen. Im reinen Autogeschäft habe der Gegenwind insgesamt aber zugenommen: "Die Abwärtsbewegung der Automobilmärkte hat sich im vierten Quartal wie befürchtet noch einmal deutlich verschärft", wird CEO Elmar Degenhart in der Mitteilung zitiert. "Dies in Kombination mit den tiefgreifenden Veränderungen in unseren Industrien verlangsamt unser Wachstumstempo", so der Manager.

Im abgelaufenen Gesamtjahr sank der operative Gewinn des Konzerns auf rund 4,1 Milliarden von 4,75 Milliarden Euro ab. Der Umsatz stieg leicht um etwa 1 Prozent auf 44,4 Milliarden Euro.

January 14, 2019

