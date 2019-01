Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf auf 164,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank auf 0,22 Prozent. In Italien stiegen die Renditen dagegen moderat an.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Wochenstart. Schwache Außenhandelszahlen aus China machten sich am Anleihemarkt kaum bemerkbar. Im Dezember sind die Aus- und Einfuhren deutlich gefallen. Es war die schwächste Entwicklung seit gut zwei Jahren. Die Daten deuten auf eine zusätzliche Abschwächung der chinesischen Konjunktur hin und verstärken bestehende Konjunktursorgen.

Im weiteren Verlauf dürfte der Einfluss von Wirtschaftsdaten begrenzt bleiben. Es werden lediglich Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum erwartet. Ranghohe Notenbanker haben sich nicht mit Reden angekündigt./bgf/mis

ISIN DE0009652644

