FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Montagmorgen leicht nach oben. "Die politische Unsicherheit stützt momentan die Bundesanleihen", so ein Anleihehändler. Diese Entwicklung dürfte auch die kommenden Tage weiter anhalten. Die Maktstrategen der Citigroup schließen nicht aus, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen in den kommenden Monaten in den negativen Bereich rutschen könnten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.42 Uhr um fünf Ticks auf 164,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,69 Prozent und das -tief bei 164,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.520 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 132,78 Prozent.

January 14, 2019 02:50 ET (07:50 GMT)

