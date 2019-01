Die Ungewissheit über den Ausgang von Shutdown, Brexit und Zollstreit belasten den Aktienmarkt. Dabei sind wichtige Dax-Kennziffern besser als an anderen Märkten.

Das deutsche Börsenbarometer startet schwach in die neue Handelswoche: Der deutsche Leitindex eröffnet 0,6 Prozent im Minus und notiert bei 10.822 Punkten. Am vergangenen Freitag lag der Index zum Handelsschluss 0,3 Prozent im Minus bei 10.887 Zählern.

Aktuell beherrschen zwei Themen den Markt: Die Brexit-Abstimmung in England und der Zollstreit zwischen USA und China. Und da der Ausgang dieser beiden Konflikte ungewiss ist, belasten sie den Markt. Denn Anleger hassen vor allem eins: Unsicherheit.

Denn einen Tag vor dem Votum ist eine Zustimmung zum Brexit-Deal ist offenbar nur klar: "Wahrscheinlich lautet das Ergebnis: nein. Wie es dann weitergeht, ist unklar", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Bei den Zollstreit-Verhandlungen zwischen USA und China gab es zwar von beiden Seiten ein positives Fazit. "Die Finanzmärkte wollen aber mehr sehen, und das könnte die Rally schnell wieder abebben lassen", sagt Jasper Lawler vom Online-Brokerhaus London Capital Group (LCG).

Hinzu kommt noch der ungelöste Haushaltsstillstand in den USA, der mit zunehmender Dauer zu einer schweren Belastung werden könnte. So liegen in den Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit bereits die Terminkontrakte auf die US-Indizes bereits rund ein Prozent im Minus.

"Je länger der 'shutdown' dauert, desto größer können die negativen Wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung sein", meinen die Helaba-Analysten. Viele konjunkturelle Daten werden aber nicht veröffentlicht. Auftragseingänge, Einzelhandelsumsätze, Lagerbestände, Bau- und Immobilienmarktdaten stehen zwar im Kalender, fraglich ist aber ob und wann die Zahlen bekanntgegeben werden.

Die Anfang Januar aufgekeimten Hoffnungen auf eine Lösung im Zollstreit haben dem Dax gehörig Auftrieb gegeben. In der Spitze war er in der abgelaufenen Woche bis auf 40 Punkte an die 11.000-Punkte-Marke herangekommen, die er seit Anfang Dezember nicht mehr überschritten hat.

Doch abseits der aktuellen Probleme haben sich die fundamentalen Werte für deutsche Aktien deutlich ...

