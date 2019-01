BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit beim Sicherheitspersonal auf Flughäfen pocht die Gewerkschaft Verdi auf deutliche Lohnerhöhungen auch in Ostdeutschland. "Die Sicherheit im Osten ist nicht weniger wert, und die Beschäftigten sind nicht weniger wert", sagte Verdi-Vorstandsmitglied Ute Kittel am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Eine falsche Postleitzahl in der Geburtsurkunde rechtfertige nicht, dass die Beschäftigten sechs Euro weniger verdienen.

Verdi hat für diesen Dienstag weitere Warnstreiks angekündigt - diesmal an den Airports Frankfurt am Main, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 23 000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung von brutto 20 Euro pro Stunde. Im Osten würde das fast ein Plus von bis zu 30 Prozent bedeuten.

Das bisherige Angebot der Arbeitgeber von 80 Cent mehr ist nach Aussage von Kittel noch Lichtjahre von einer Einigung im Osten entfernt. Die für Dienstag angekündigten Warnstreiks an acht Flughäfen seien daher verhältnismäßig. Nach Zahlen des Flughafenverbands ADV dürften mindestens 220 000 Passagiere von den geplanten Arbeitsniederlegungen betroffen sein./kro/DP/jha

