In der Vergangenheit waren langfristige Aktieninvestments so ziemlich das Beste, was man mit seinem Geld anstellen konnte: Alle großen Aktienindizes haben langfristig Renditen erzielt, die mit einer anderen Anlageklasse kaum möglich waren. Beispiele gefällig? Der US-Index S&P 500, der die 500 wichtigsten US-Aktien abbildet, erreichte in den vergangenen 100 Jahren eine Durchschnittsrendite von 10,1 % im Jahr, wenn man die Dividenden reinvestierte. Unser deutscher Leitindex DAX kam in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...