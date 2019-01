Die Automobilbranche steht definitiv vor einigen größeren Herausforderungen. Schlagworte wie E-Mobilität, Mobilitätsdienstleistungen und andere, zukünftig an Bedeutung gewinnende Themen werden schon bald über den Erfolg oder Nichterfolg der Autobauer entscheiden. Das birgt natürlich Chancen, aber auch Risiken. Um sich diesen Aufgaben zu stellen, hat Daimler (WKN: 710000) bereits vor einiger Zeit seine sogenannte CASE-Strategie vorgestellt. Schauen wir mal, was sich hierhinter verbirgt und was Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...