FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future präsentiert sich am Montagvormittag schwach. "Ich rechne mit keinem Angriff nach oben vor der Brexit-Abstimmung", so ein Marktteilnehmer. Am Dienstag stimmt das britische Unterhaus über das zwischen der EU und der Regierung ausgehandelte Brexit-Abkommen ab - Ausgang ungewiss.

Sollte der Deal in der Abstimmung scheitern, hat die Regierung May drei Tage Zeit, eine Alternative - den sogenannten Plan B - zu präsentieren. Die Möglichkeit für substanzielle Änderungen ist nach Einschätzung der Marktstrategen der BayernLB beschränkt. Sofern die Abstimmungsniederlage deutlich ausfalle, dürfte es in Folge zu einem Misstrauensvotum gegen May kommen. Initiativen für ein neues Referendum seien möglich und würden auf Basis der aktuellen Stimmungslage in Großbritannien wohl die Wahrscheinlichkeit eines Exits vom Brexit erhöhen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.55 Uhr um 76,5 auf 10.813,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.858 und das -tief bei 10.793,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.146 Kontrakte.

January 14, 2019 03:02 ET (08:02 GMT)

