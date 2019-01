Immobilienprojektierer Eyemaxx Real Estate zieht es neben seiner operativen Tätigkeit nun auch mit seinen Aktien nach Österreich. Geplant ist ein Zweitlisting im neuen Marktsegment "direct market plus" der Wiener Börse. Heute außerdem in den News: Ralf Kind legt sein Amt als CEO der Fair Value REIT vorzeitig und mit sofortiger Wirkung nieder und Nordex unterzeichnet Großauftrag in den USA. Eyemaxx ...

Den vollständigen Artikel lesen ...