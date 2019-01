Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wolfsburger Autobauer sei in der besten Ausgangssituation, um beim Megatrend der elektronischen Antriebe erfolgreich zu sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auch wegen des hohen freien Mittelzuflusses (Free Cashflow), der Dividende und dem geplanten Börsengang der Lkw-Sparte als Kurstreiber sein "Top Pick" unter den Autobauern für 2019./tih/mis

