Der Euro startete in der letzten Handelswoche einen vielversprechenden Versuch, sich eines massiven Widerstandsclusters zu entledigen. Letztendlich ging ihm am Freitag (11.01.) aber ein wenig die Puste aus und so blieb die Tür zu. Rückblick. Bereits in unserer letzten Kommentierung vom 28.12.2018 zeichnete sich ab, dass die Zone 1,147 / 1,160 US-Dollar eine ordentliche Herausforderung darstellen ...

