FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Kursverlust von bis zu fast 4 Prozent im frühen Handel haben Dialog Semiconductor am Montag wieder ins Plus gedreht. Zuletzt lagen die Papiere des Chip-Herstellers mit einem Gewinn von 4 Prozent auf 22,80 Euro sogar an der Spitze des SDax der deutschen Nebenwerte.

Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank wies darauf hin, dass das Unternehmen finanziell gut aufgestellt sei, schuldenfrei bleibe und eigene Aktien zurückkaufe. Die veröffentlichten Eckdaten für das vierte Quartal lägen leicht unter den Konsenserwartungen. Allerdings dürften sich die Probleme des iPhone-Herstellers Apple auch im laufenden Jahr negativ auf die Zulieferer auswirken./bek/jha/

