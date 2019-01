Netcoins Holdings Inc.: Netcoins gibt Unternehmensupdate; Transaktionseinnahmen erreichen im vierten Quartal 27 Mio. CAD DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Netcoins Holdings Inc.: Netcoins gibt Unternehmensupdate; Transaktionseinnahmen erreichen im vierten Quartal 27 Mio. CAD 14.01.2019 / 09:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 14. Januar 2019 Netcoins gibt Unternehmensupdate; Transaktionseinnahmen erreichen im vierten Quartal 27 Mio. CAD Netcoins Holdings Inc. ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) gibt ein Unternehmensupdate einschließlich Informationen über ihre Geschäftsbereiche Einzelverkauf, Kaufportal und OTC sowie des kommenden Dealer-Brokerage-Service. Einnahmen im vierten Quartal 2018 Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 generierte Netcoins über 27 Mio. CAD an Transaktionseinnahmen durch ihre Geschäftsbereiche Einzelverkauf, Kaufportal und OTC. Netcoins Einnahmen erreichten im Geschäftsjahr 2018 59 Mio. CAD, was einem Wachstum von 400 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu fiel der Preis von Bitcoin im vierten Quartal von ungefähr 6.500 USD auf einen Tiefstand von beinahe 3.000 USD pro Bitcoin. Netcoins erwirtschaftet ungeachtet der Gesamtvolatilität bei Kryptowährungsbewertungen weiterhin signifikante Transaktionseinnahmen. Gesamtfinanzlage Zum 31. Dezember 2018 verfügte Netcoins über flüssige und gleichwertige Mittel in Höhe von 5,4 Mio. CAD und war schuldenfrei. Netcoins' Finanzlage ist weiterhin solide und stabil, was unsere nächsten Wachstumsphasen ermöglicht. Einzelverkaufsnetzwerk Netcoins' Einzelverkaufsnetzwerk wächst weiter an und hat jetzt weltweit über 171.000 Verkaufsstellen, wo Kunden Kryptowährungen kaufen können. Das vierte Quartal 2018 war eine Zeit mit beachtlichem Wachstum für dieses Einzelverkaufsnetzwerk und Netcoins ist begeistert, die Einnahmen mittels dieser Verkaufsstellen weiter zu erhöhen. Netcoins Selbstbedienungs-Online-Kaufportal Im Dezember 2018 brachte Netcoins ein Selbstbedienungskaufportal an den Markt. Dieses Online-Portal erlaubt sowohl Einzelkunden als auch Investoren den Erwerb von über 20 verschiedenen Kryptowährungen. Die Nutzer können ein Konto einrichten und nach einem automatisierten KYC-Verfahren Bestellungen aufgeben. Wir glauben, dass dies für den bequemen Erwerb von Alt-Coin mittels Fiat-Währungen die erste Plattform der Welt ist. Normalerweise wird von Alt-Coin-Händler verlangt, dass sie zuerst entweder Bitcoin oder Ethereum kaufen und dann mittels einer separaten Börse in ein Alt-Coin umwandeln. Durch die Möglichkeit des Direktkaufs mittels Fiat-Währungen durch Nutzung ihres gesetzlich geschützten Selbstbedienungs-Online-Kaufportals vereinfacht Netcoins jetzt den Vorgang erheblich. OTC-Services Netcoins OTC (Over-The-Counter) -Geschäft ist durch Hinzunahme weiterer Kryptowährung-Miner und Blockchain-Firmenkunden weiter im Wachsen. Das OTC-Volumen nahm vom dritten Quartal auf das vierte Quartal 2018 um 25 % zu. Netcoins OTC-Geschäft bietet drei deutliche Marktvorteile: 1. Marktführende Servicegebühren 2. Geschwindigkeit der Zahlungen (oft am gleichen Tag) 3. Individuelle Konten und eine immer für Transaktionen zur Verfügung stehende OTC-Plattform. Weitere Informationen über Netcoins OTC-Geschäft finden Sie unter: https://www.gonetcoins.com/otc/ Dealer-Brokerage-Services Netcoins setzt die Gespräche mit führenden Dealer-Brokerage-Firmen in Kanada fort, um kanadischen Investoren den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen aus ihren Geldkonten durch Verwendung ihrer herkömmlichen Broker zu ermöglichen. Netcoins setzt ebenfalls die Arbeit mit IIROC, der BCSC (anstelle aller kanadischer Wertpapierverbände) und der CIPF fort, um ein reguliertes und sicheres Produkt auf den Markt zu bringen, das den Investoren den Kauf von Kryptowährungen mittels ihrer herkömmlichen Anlagekonten erlaubt. Um teilweise diesen Geschäftsbereich zu ermöglichen, sicherte sich Netcoins ebenfalls BitGo als einen Depotbankpartner. Was für 2019 zu erwarten ist 2019 beabsichtigt Netcoins: - Die Annahme unserer Selbstbedienungs-Online-Kaufportals aggressive voranzubringen einschließlich der Hinzunahme von Sell-Side-Funktionen und Funktionen für eine Kryptowährungsfinanzierung; - Die Markteinführung eines herkömmlichen Brokergeschäfts mit einem führenden IIROC-Partner und anschließender Erweiterung auf andere IIROC-Dealer; und - Die Suche nach strategischen Akquisitionen von Kryptowährungs-Assets oder verbundenen Unternehmen zur Ergänzung und Erweiterung bestehender Geschäftsbereiche, um den Vorteil unserer soliden Finanzlage während des gedrückten Marktes für Kryptowährungen auszunutzen. "Trotz eines sehr schwierigen vierten Quartals für Kryptowährungen ist Netcoins weiterhin erfolgreich. Unsere Umsätze steigen weiter und wir begrüßten unser neues Online-Kaufportal in der Produktfamilie. Wir haben im Jahr2018 gewaltige Fortschritte erzielt, von einem bescheidenen Start von monatlich 2 Mio. CAD im ersten Quartal bis monatlichen Einnahmen in Höhe von 10 Mio. CAD im Jahr 2018, womit wir eine solide Grundlage für 2019 und darüber hinaus schafften," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Unsere Einnahmenkurve vom ersten Quartal zum vierten Quartal 2018 zeigt unser Leistungsversprechen, selbst in einer Baisse. 2019 bietet Netcoins eine gewaltige Gelegenheit an mehreren Fronten einschließlich organischen Wachstums und potenziellen strategischen Akquisitionen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2019 weitere Updates unseres Fortschritts zu geben." Über Netcoins Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit, eines Selbstbedienungs-Krypto-Kaufportals und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform. 