Der größte Streamingkonzern legt seine Ergebnisse offen - und seine Pläne: Rote Zahlen in Cashflow und Gewinn aber massive Investitionen in Produkte. Was ist das wert? Reicht die bisherige Korrektur um zeitweilig 40 %, aktuell 32 %, um ein solches Spiel zu wagen? Bitte nicht vorgreifen aber sofort zugreifen, wenn es eine Enttäuschung gibt. Das können locker 10 bis 15 % an diesem Tag sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info