Millionen von Amerikanern besitzen Immobilien und obwohl die meisten Investoren an Aktien und Anleihen denken, wenn sie investieren wollen, können Immobilien eine gute Wahl für diejenigen sein. Immobilien haben einige attraktive Eigenschaften, die Aktien und Anleihen nicht haben, und der Besitz von Immobilien kann dir eine zusätzliche Diversifikation in deinem Anlageportfolio ermöglichen. In einigen Fällen kann die Investition in Immobilien dazu beitragen, Verluste in anderen Beteiligungen auszugleichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...