Nach der wochenlangen Durststrecke, die Anleger von Cannabis-Aktien durchmachen mussten, haben sich die Werte zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach bereits deutlichen Zuwächsen im Wochenlauf haben die Aktien zum Ende der vergangenen Woche ebenfalls noch einmal kräftige Kursgewinne verbuchen können. Allen voran die Aktie von Tilray, die am Freitag in New York 19,4 Prozent auf 96,00 US-Dollar zulegen konnte. Der Wert erhielt gleich von mehreren Seiten Auftrieb. Zum einen profitierte die Aktie von einer Kaufempfehlung durch Piper Jaffray. Zum anderen äußerte sich Privateer Holdings, der mit 76,25 Prozent größte Anteilseigner des Cannabis-Unternehmens, dass es im ersten Halbjahr 2019 keine der 75 Millionen frei werdenden Aktien veräußern will. Am 15. Januar 2019 wäre die Sperrfrist für die Tilray-Papiere abgelaufen. Doch zu einem Sell-Off durch Privateer Holdings wird es zunächst nicht kommen, trotz mehrerer 100 Prozent Kursgewinn. In einem Statement von Privateer Holdings heißt es: "Privateer Holdings glaubt fest an Tilrays langfristige globale Wachstumsstrategie und Vorreiterrolle bei der zukünftigen Gestaltung der legalen Cannabisindustrie. Aus diesem Grund haben wir nicht geplant, die von Privateer an Tilray gehaltenen Aktien im ersten Halbjahr 2019 zu registrieren, zu verkaufen oder zu verteilen."

Den vollständigen Artikel lesen ...