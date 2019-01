VW will zusammen mit einem oder mehreren chinesischen Partnern Schnellladenetze für Elektroautos im Reich der Mitte hochziehen. Meldungen zu Folge wollen VW und sein langjähriger Partner FAW jeweils 30 Prozent an einem entsprechenden Gemeinschaftsunternehmen halten. Die restlichen 70 Prozent sollen auf zwei weitere Partner verteilt werden. Das Ladenetz solle landesweit aufgebaut werden, das Joint Venture wolle damit schon in der ersten Hälfte 2019 beginnen. VW will in China zusammen mit seinen Partner 2019 rund vier Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung stecken.

